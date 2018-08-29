أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد سيكون في مقدمة مستقبلي الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد يوم غد الخميس، في زيارة رسمية يجري الرئيس خلالها مباحثات مع الملك البحريني تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

وأضاف الديوان الملكي في بيان: "ينتهز الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق، متمنيًا لفخامته طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين".