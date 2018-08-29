في عهد السيسي.. أحداث شهدتها حركة المحافظين لأول مرة

حركة محافظين جديدة منتظرة، حسبما كشف مصدر لـ"الوطن"، من الممكن أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، وهي الحركة التي يترقبها المواطنون منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد نهاية مارس الماضي، والتي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.

ومنذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014، أجرى عدة حركات للمحافظين، الأولى في عهده كانت في شهر فبراير عام 2015، وجرى تعيين أصغر محافظ في تاريخ مصر، وهو المستشار محمد سليم الذي كان محافظا لبني سويف في عمر الـ38 عام.

كما شهدت الحركة أيضا تعيين محافظ آخر في نفس سن محمد سليم، إلا أنه يكبره بشهور قليلة، هو المستشار وائل محمد نبيه الذي عُين محافظا للفيوم، وكان معدل أعمار المحافظين في تلك الحركة 49 عام فقط، كأصغر معدل أعمار محافظين في تاريخ مصر.

شهدت حركة المحافظين الأولى في عهد السيسي في 2015 كذلك ظاهرة حدثت للمرة الأولى، وهي تصدر الموظفين الحكوميين لعدد المحافظين، حيث تم تعيين 5 موظفين حكوميين فيها.

وفي فبراير من عام 2016، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال خطابه في مجلس النواب عن توجيهه للمحافظين بتعيين نواب ومساعدين لهم من الشباب، في سابقة هي الأولى، حيث لم يسبق لأي رئيس جمهورية أن كلف المحافظين بتعيين مساعدين من الشباب.

مشهد آخر حدث لأول مرة خلال حركة المحافظين في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهدت حركة المحافظين التي حدثت في فبراير 2017، تعيين أول امرأة في منصب المحافظ في تاريخ مصر، حيث تولت الدكتورة نادية عبده منصب محافظ البحيرة، وما زالت تحتفظ بمنصبها قبل الحركة المرتقبة.