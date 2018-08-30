على مدار الساعات القليلة الماضية، ترددت أنباء بشأن توقف برنامج "العاشرة مساء"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر قناة "دريم"، حيث تزايد حجم تداول تلك الأخبار، لاسيما في ظل عدم ظهوره على الهواء مباشرة، خلال حلقة اليوم، وعرض حلقة مسجلة.

مصدر من داخل البرنامج، قال إدارة القناة منحت فريق العمل إجازة مفتوحة، دون إعلان أسباب اتخاذ ذلك القرار، فضلًا عن عدم معرفتهم بموعد العودة واستئناف تقديم البرنامج من جديد.

وأشار مصدر آخر، إلى توقف برنامج "العاشرة مساء"، عبر قناة "دريم"، بسبب انتقال "الإبراشي" إلى شبكة قنوات "ON"، وتقديم برنامج الـ"توك شو" الرئيسي على قناة "ON E"، ليحل مكان الإعلامي عمرو أديب، والإعلان عن التعاقد غدًا الخميس.

وبالتواصل مع الدكتور محمد خضر، رئيس قناة "دريم"، والإعلامي وائل الإبراشي، للحصول على توضيح بشأن تلك الأنباء المتداولة، لم يُجب على تلك الاستفسارات.