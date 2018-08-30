مصرع شقيقين سقطا في بيارة صرف بأحد مصانع البحيرة

لقى شقيقان مقيمان بمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، مصرعهما غرقا واختناقا داخل بيارة صرف صحي بأحد المصانع الخاصة بمركز إدكو، أثناء تسليكها.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أكرم فرحات رئيس مباحث مركز إدكو، بسقوط شخصين في بيارة صرف صحي داخل مصنع خاص بمركز إدكو.

انتقل الرائد بهاء الكردي رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدينة، ورجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين سقوط "محمد. ش" عامل بالمصنع في البيارة أثناء تسليكها، وعند قيام شقيقه "عبد الله"، مقيمان بمركز كفر الدوار، بمحاولة إنقاذه سقط معه في البيارة وغرقا سويا.

نقلت الجثتين إلى مستشفى إدكو العام، وجار تحرير محضر بالواقعة وانتداب النيابة العامة لمعاينة الجثتين.