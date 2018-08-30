توفيق عكاشة عن عودته لـ"ماسبيرو": "التلفزيون المصري أبويا وأمي"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يعاني من حالة نفسية سيئة نظرًا لبعض الضغوط التي يتعرض لها.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه يعاني من بعض الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في الفترة الحالية.

وتابع أنه يعمل كموظف في التلفزيون المصري، لافتا إلى أنه سيقدم أي برنامج يتم تكليفه بتقديمه حتى لو كان من فئة البرامج الاقتصادية.

وتابع: "أنا راجع بلا شروط والتلفزيون المصري بيتي اللي تعلمت فيه الإعلام، وأنا اتعينت في القناة الخامسة سنة 91 واتنقلت للقناة الأولى سنة 94، واتنقلت لقطاع الأخبار سنة 96، ولو لم يكن التلفزيون المصري ما كنت أنا، وعشان كده بعتبر التلفزيون المصري أبويا وأمي".