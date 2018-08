دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن كم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معتبرا أنه يتعرض لضغوط كبيرة من بكين.

وغرد ترامب: "من البيت الأبيض يشعر الرئيس دونالد ترامب بقوة أن كوريا الشمالية تتعرض لضغوط هائلة من الصين بسبب منازعاتنا التجارية الكبرى مع الحكومة الصينية".

وأضاف ترامب في تدوينة أخرى: "نعرف أيضا أن الصين تزود كوريا الشمالية مساعدات كبيرة، بما في ذلك المال والوقود والأسمدة ومختلف السلع الأخرى وهذا غير مفيد".

STATEMENT FROM THE WHITE HOUSE President Donald J. Trump feels strongly that North Korea is under tremendous pressure from China because of our major trade disputes with the Chinese Government. At the same time, we also know that China is providing North Korea with...

...considerable aid, including money, fuel, fertilizer and various other commodities. This is not helpful! Nonetheless, the President believes that his relationship with Kim Jong Un is a very good and warm one, and there is no reason at this time to be spending large amounts...