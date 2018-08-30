دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن كم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معتبرا أنه يتعرض لضغوط كبيرة من بكين.
وغرد ترامب: "من البيت الأبيض يشعر الرئيس دونالد ترامب بقوة أن كوريا الشمالية تتعرض لضغوط هائلة من الصين بسبب منازعاتنا التجارية الكبرى مع الحكومة الصينية".
وأضاف ترامب في تدوينة أخرى: "نعرف أيضا أن الصين تزود كوريا الشمالية مساعدات كبيرة، بما في ذلك المال والوقود والأسمدة ومختلف السلع الأخرى وهذا غير مفيد".
ويرى ترامب أن علاقته مع زعيم كوريا الشمالية جيدة ولم تؤثر مساعدات الصين لكوريا الشمالية في شيء كما قال في تدوينته.
وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب الصين، حيث اتهمها سابقا بعرقلة الأمور قائلا: "الصين تعقد الأمور بشكل كبير على صعيد العلاقات مع كوريا الشمالية".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الثلاثاء الماضي عن مصادر مطلعة أن مسؤولين من كوريا الشمالية حذروا في خطاب للولايات المتحدة من أن محادثات نزع السلاح النووي معرضة مرة أخرى للخطر وقد تنهار.