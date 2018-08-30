قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة، ودرجة الحرارة في القاهرة 35، موضحا أن الشبورة المائية خفيفة على الطرق في الصباح الباكر، سواء الطرق الزراعية أو الصحراوية، إضافة إلى وجود سحب منخفضة على السواحل الشمالية، نافيا وجود فرص لسقوط الأمطار.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن نشاط الرياح مقصور فقط على منطقة جنوب سيناء، مع اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، أما البحر المتوسط فهو معتدل ويسمح بعمليات الصيد والملاحة.

وناشد شاهين المواطنين أن يتوخوا الحذر أثناء سيرهم على الطرق السريعة في الساعات الأولى من الصباح، والقيادة بهدوء وعدم الوجود في الأماكن المزدحمة، واستبدالها بالأماكن جيدة التهوية.