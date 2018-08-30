انتحرت سيدة شنقا داخل منزلها الكائن ببندر ساقلته بمحافظة سوهاج، وبتوقيع الكشف الطبي عليها أفاد مفتش الصحة بوجود شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة ساقلته بانتحار سيدة بمنزلها ببندر ساقلتة، بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة "مروة.أ.ع" (25 عاما ربه منزل وتقيم بذات الناحية)، مسجاة بغرفتها وبمناظرتها تبين وجود إصابات متفرقة حول الرقبة وبالجسم.

وبسؤال والدها "أبو الحسن.ع.أ" (65 عاما عاطل ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه فوجئ بالمذكورة معلقة بحبل داخل غرفتها، موضحا أنه من أنزلها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وأخطرت النيابة العامة وانتقلت للمعاينة، وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة أفاد مفتش الصحة بوجود إصابات بالساعدين والرقبة وتجمع دموي خلف الأذن اليمنى، موضحا أن الجثة في حالة تيبس، ما يؤكد وجود شبهه جنائية في الوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 1804 المركز لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة.