وافق الدكتور مصطفي مدبولي، بصفته رئيسا للوزراء، على الترخيص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمساهمة في زيادة رأس مال شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، قرار مدبولي بالموافقة على المساهمة في زيادة رأس المال بمبلغ 600 مليون جنيه، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بما لا يتعارض مع "غرض الجهاز".

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رئيس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.