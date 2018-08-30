سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب في محول كهرباء بناحية نجع عبداللطيف بمركز المنشأة دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشأة بنشوب حريق بمحول كهرباء بناحية نجع عبداللطيف القبلي، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بلوحة المفاتيح بالمحول، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

بسؤال نبيل عزيز عطا الله، 48 عاما فني بهندسة الكهرباء ويقيم بذات الناحية أفاد باحتراق لوحة المفاتيح الخاصة بالمحول، وذلك لارتفاع درجة الحرارة نتيجة الأحمال الزائدة ونفي الشبهة الجنائية وأضاف بأنه جار الإصلاح، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3821 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.