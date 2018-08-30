قال محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة نظمت ندوة تثقيفية لكهنة وقساوسة مطرانية أخميم وساقلتة، بهدف نشر ثقافة الوعي المائي بين رجال الدين المسيحي، نظرًا لدورهم في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه من خلال العظات واللقاءات التي تعقدها الكنيسة، وذلك في إطار جهود الشركة للمساهمة في الخطة القومية لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد من الندوات التوعوية بمطرانيات طما وطهطا وجهينة وسوهاج والمنشاة والمراغة وجرجا والبلينا، لتوضيح الوضع المائي المصري، والتحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، ودور الشركة في إنتاج كوب مياه نظيف وآمن، وكيفية مراقبة جودة المياه، وكذا الجهد المبذول في معالجة مياه الصرف الصحي، مشددًا على أهمية دور رجال الدين في نشر الثقافة المائية، وأهمية الحفاظ على مصادر المياه وترشيد الاستهلاك.​