تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 4 قضايا أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، و1166 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1049 حكما في مجال تنفيذ الأحكام في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 15 قضية متنوعة في مجال قضايا الآداب، وقضية إتجار بالمخدرات، وقضية سلاح أبيض، و4 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و13 قضية متنوعة، و3 أحكام حبس، وحكم غرامة، في مجال قضايا الأحداث، و127 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 124 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 597 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.