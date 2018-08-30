ارتفعت مؤشرات البورصة، في بداية تداولات جلسة اليوم، بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.7% عند مستوى 15947.33 نقطة، رابحا 111.60 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% عند مستوى 746.23 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%، عند مستوى 1932.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.41% عند مستوى 2600 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 12.08 مليون سهم، بقيمة 53.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 1.6 ألف عملية واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافي 702.9 ألف جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 246.6 ألف جنيه و456.2 ألف جنيه على التوالي.