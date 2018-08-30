كرّم اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، الشاعر سامح آل علي رئيس شعبة الدراما بالاتحاد، وأهدى "عبدالهادي" درع اتحاد الكتاب للشاعر "آل علي"، وسط حضور كبير من قيادات وأعضاء الاتحاد.

وعبر "آل على" عن امتنانه لاهدائه درع الاتحاد، وقال إن هذا التكريم له تقدير خاص لصدوره عن منبر للابداع في مصر وهو اتحاد الكتاب المصري.

وكان مجلس اتحاد الكُتاب اختار "آل على" مؤخرا لتولي رئاسة شعبة الدراما في الاتحاد، كما صدر للشاعر سامح آل على عدة دواوين ومسرحيات شعرية أبرزها ديوان "بتول" ومسرحيات "الرحبة" و"قبل صدور الحكم" و"لحم ودم" و"أمير الفقراء" و"السيرة والمسيرة للسيد أحمد البدوي".

ويعد الشاعر سامح آل علي كاتب ومؤلف ومخرج مسرحي وباحث في التراث، قدم العديد من الأعمال الناجحة أبرزها الأوبرا الشعبية المصرية بعنوان "الثانية في الغرام" التي تروى قصة حب (علوان وفاطمة) من التراث الشعبي، وتم عرضها على مسرح البالون بالعجوزة، كما قدم "الأولة في الغرام" للشاعر بيروم التونسي وحققت نجاحا كبيرا على مسرح الطليعة.

وساهم بتأليف أغنيات العديد من الأعمال المسرحية، وشارك أيضا بالتمثيل في مسرحية (آه يا غجر) إخراج أحمد زكي عام 1993 و"علي بلاطة" من إخراج محمد صبحي و"الواد الجن" وغيرها.

وأسس فريق "الموصولية" للغناء الصوفي وفريق "غية" للغناء الفلكولوري، كما أعد وكتب أشعار وسيناريو للعديد من البرامج والأفلام التسجيلية لقناة النيل الثقافية والتليفزيون المصري، وحصد خلال مشواره الفني عدة جوائز منها حصوله على الجائزة الأولى في مسابقة محمد تيمور للإبداع المسرحي وجائزة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وجائزة جمعية الأدباء، كما فاز بالمستوى الأول في مسابقة القصيدة الشعرية في لقاء شباب الجامعات عام 1992.