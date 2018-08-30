وقعت مصر مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم، اتفاقية شراكة من أجل دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في أفريقيا وتعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب هذه الإتفاقية ستختار وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع مؤسسة التمويل الدولية 100 شركة من رواد الأعمال الواعدين من جميع أنحاء أفريقيا لربطهم بكبار رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وصانعي القرار وذلك خلال مؤتمر أفريقيا 2018، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ في شهر ديسمبر المقبل.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: "ستعزز هذه المبادرة مكانة مصر كمركز اقليمى لإستقطاب رواد الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة وستخلق بيئة مواتية ملائمة لتلك الشركات في جميع أنحاء أفريقيا، والأمر الذي سيساعدهم على النمو، وجمع رؤوس الأموال، وتحقيق أقصى قدر من الانتشار العالمي".

وأكدت الوزيرة، إن مصر تسير على الطريق الصحيح لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا لرواد الأعمال مستفيدةً من الإمكانات الهائلة للابتكار والنمو في المنطقة، ولتعزيز النظام الإيكولوجي التجاري في البلاد، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت في عام 2017 مبادرة شاملة، وهي (فكرتك شركتك) تضع الأدوات الرئيسية بما في ذلك التمويل والتدريب في متناول رواد الأعمال، ولتقديم المزيد من الدعم لهم، انشئت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي شركات رائدة ومسرعات الأعمال مثل: شركة مصر لريادة الأعمال، ومسرعة الأعمال فلك وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وقالت مؤسسة التمويل الدولية، إنها قدمت على مدار العامين الماضيين، ما يقرب من 65 مليون دولار من التمويل لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الشركات الرائدة في مجال مسرعات الأعمال والصناديق الاستثمارية مثل ومضة وفلات6لابز وألجبرا فنشرز.

من جانبه، صرح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن ريادة الأعمال تعد أمراً أساسياً لخلق فرص العمل ودفع عجلة النمو وتعزيز الابتكار".

وأضاف: "أن تذليل العقبات التي تواجه الشركات الناشئة، سيمكننا من مساعدة إفريقيا على إطلاق إمكاناتها الاقتصادية.

وصرح مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تمثل الشركات الصغيرة بما في ذلك الناشئة منها الركيزة الأساسية لمعظم الاقتصادات في أفريقيا والشرق الأوسط".

وأضاف:"بإمكان الحكومات في جميع أنحاء القارة المساعدة في خلق الوظائف والفرص لشعوبها من خلال إمداد هذه الشركات بإمكانية الوصول إلى رأس المال والتوجيه".

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولب استثمرت في مصر خلال العام الحالى 1.2 مليار دولار وهو يعد أعلى معدل استثمار لها فى منطقة الشرق الاوسط، خاصة بعد اتخاذ الكثير من الاجراءات لتحسين بيئة الاستثمار.

وذكر أن اتفاق اليوم يعد افضل فرصة لخلق فرص العمل وإزالة العوائق التي قد تواجه رواد الأعمال والشباب.

وأوضح أن معدل النمو في مصر أصبح 5.8%، وبإزالة العوائق أمام صغار المستثمرين وزيادة فرص العمل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة معدل النمو.