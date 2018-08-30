قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تقدم بمذكرة، اليوم، لمجلس النقابة بخصوص نتيجة القيد الأخيرة، وتابع "وأعتذر لكل زميل تعرض للظلم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا".

وأشار كامل في مذكرته إلى أنه فوجئ عقب اجتماع المجلس، أمس، بتضمن نتيجة القيد في جدول تحت التمرين تأجيل عدد من الزملاء المستحقين للقيد بالنقابة، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل المجلس بشكل عاجل لوقف أي حالة ظلم تعرض لها الزملاء.

وأضاف: "علما بأنني خلال اجتماع المجلس طلبت من الزميل الأستاذ خالد ميري رئيس لجنة القيد الاطلاع على نتيجة القيد المتضمنة لأسماء الزملاء قبل اعتمادها من المجلس، إلا أنه رفض بحجة عدم وجود نص قانوني يفرض عليه كرئيس للجنة القيد عرض النتيجة على المجلس، وهو الأمر المخالف لكل التقاليد والسوابق النقابية، والتي تؤكد أن فلسفة قانون نقابة الصحفيين تعتمد في الأساس على أن مجلس النقابة المنتخب بكامل هيئته هو المسؤول عن إدارة كل ملفات النقابة، وليس من حق أي لجنة أو عضو العمل في جزيرة منعزلة بعيدا عن باقي أعضاء مجلس النقابة، كما أن مطلبنا لا يعد اغتصابا لصلاحيات أي عضو بالمجلس".

وبناء عليه، طلب كامل عقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة نتيجة لجنة القيد الأخيرة ومناقشة تعديل لائحة وآلية القيد بالنقابة.