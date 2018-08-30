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"جنايات الإسكندرية" تقضي بحبس مهندسين بـ"تنظيم شرق" 3 سنوات

"جنايات الإسكندرية" تقضي بحبس مهندسين بـ"تنظيم شرق" 3 سنوات

جريمة بشعة.. رجل يقتل زوجته ويخفي جثتها في حقيبة سفر بمكتبه

جريمة بشعة.. رجل يقتل زوجته ويخفي جثتها في حقيبة سفر بمكتبه

نائب محافظ القاهرة: الرئيس وجه بحل مشكلات المواطنين

نائب محافظ القاهرة: الرئيس وجه بحل مشكلات المواطنين

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مناقشة كتاب "تركيا والأكراد.. والمستقبل" بنقابة الصحفيين الأحد المقبل

بعد قليل.. "صلاح" ينتظر صناعة التاريخ

بعد قليل.. "صلاح" ينتظر صناعة التاريخ

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الـ"بحاروة" يحاكمون تجربة أول سيدة في منصب محافظ

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أزمات واجهت المحافظين قبل الإطاحة بهم.. منها تسبب في وقوع ضحايا

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في "يوم التجديد".. السيسي يشهد حركة دبلوماسية ومحافظين ورقابة إدارية

"الأرصاد": طقس الجمعة مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

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السيرة الذاتية لمحافظ دمياط منال ميخائيل.. أول قبطية تتولى المنصب

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السيرة الذاتية لمحافظ القاهرة خالد عبدالعال.. "مدير أمن" سابقا

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