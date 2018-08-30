ينظم معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، برنامج تدريبي لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوي تحت عنوان "استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصري" خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل.

وحسب بيان صادر عن مجلس النواب، من المقرر أن يلقي الكلمات الافتتاحية خلال تلك الفترة كل من الدكتور سيد فليفل رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري، وعضو البرلمان الإفريقي، والنائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والنائب صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، وعدد من المتخصصين بالأمانة العامة بمجلس النواب.