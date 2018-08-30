هنأ الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاملون بالمنطقة الاقتصادية، اللواء أحمد إبراهيم، مساعد رئيس الهيئة سابقًا، على ثقة القيادة السياسية فيه لتولي منصب محافظ أسوان.

يذكر أن اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، قد تولى قائد حرس الحدود السابق، والذي تولى منصب محافظ أسوان الجديد، خلفًا للواء مجدى حجازى.

وتخرج إبراهيم من الكلية الحربية من سلاح وحدات الصاعقة، ثم شارك خلال بداية عمله العسكري كملازم أول في عملية قبرص الشهيرة، حيث شارك في تحرير عدد من الرهائن الذين جرى خطفهم من قبل مجهولين خلال حضورهم لمؤتمر في قبرص.

حصل اللواء أحمد إبراهيم، عقب هذه العملية على نجمة سيناء، ثم عمل في منصب الأمانة العامة بوزارة الدفاع، ثم تولى قيادة الفرقة 18 مشاه، ثم أصبح قائدا لقوات حرس الحدود خلال الفترة من 2013 إلى نهاية 2016، ثم تولى اللواء أحمد إبراهيم منصب مساعد رئيس الهيئة الاقتصادية في أكتوبر ٢٠١٧.

وأدى المحافظون الجدد، اليمين القانونية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، اليوم الخميس، وهي الحركة التي يترقبها المواطنون منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد نهاية مارس الماضي، والتي فاز فيها السيسي بولاية رئاسية ثانية، وتشير الأنباء إلى تغيير 21 محافظًا والإبقاء على 6 في مناصبهم.