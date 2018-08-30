أصيب شخص، اليوم، إثر انهيار جزئي لعقار وسط الإسكندرية.

وتلقى حي وسط الإسكندرية، بلاغًا يفيد بسقوط جزء من سور سطح العقار الكائن بـ2 شارع محمود حسن فهمي، الأمر الذي أدى إلى إصابة عادل فتحي، 60 سنة، وجرى نقله للمستشفى الأميري بوسط الإسكندرية.

جرى عمل إشارة بإخلاء للسكان دون المنقولات، والتنبيه على الملاك والشاغلين بالعقار، واتخاذ الاحتياطات الفنية، كما جرى عمل تقرير لعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتعامل مع الأجزاء المعلقة.

يذكر أن العقار عبارة عن دور أرضي و4 أدوار علوية، وجزء من السطح.