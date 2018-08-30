قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية الجديد، إنه سيعمل على حل جميع مشاكل المواطن والشارع السكندري وعلى رأسها الاهتمام بالمواطن البسيط وضبط الأسعار بالأسواق، ومتابعة ملف القمامة لعودة الإسكندرية لمكانتها التي تستحقها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

ومارس المحافظ عمله في أول يوم دون إلغاء ارتباطات أو مواعيد مقررة، وجرى الاجتماع مع السكرتير العام للمحافظة والسكرتير المساعد لوضع آليات وخطط سير العمل بالإسكندرية.

كان الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية الجديد وصل عصر اليوم إلى مقر مكتبه مباشرةً من قصر الاتحادية، وذلك عقب أداءه اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمباشرة مهام عمله، وكان في استقباله اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد والقيادات والعاملين بديوان عام المحافظة .

وأدى المحافظون الجدد، اليمين القانونية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، اليوم الخميس، وهي الحركة التي يترقبها المواطنون منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد نهاية مارس الماضي، والتي فاز فيها السيسي بولاية رئاسية ثانية، وتشير الأنباء إلى تغيير 21 محافظًا والإبقاء على 6 في مناصبهم.

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