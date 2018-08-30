قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الجديد، إنه سيعمل على حل الملفات التي تمثل عقبة داخل المحافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا حرصه على توفير فرص عمل للشباب وزيادة الاستثمار، واستكمال المشروعات القومية التي بدأت فيها المحافظة.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هناك أكثر من ملف يحتاج إلى تدخل سريع لتنفذها منها رفع المخالفات وإعادة الانضباط والالتزام وتوفير السلع التموينية.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المحافظين بتوفير السلع وضبط الأسعار والتواصل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم.

وأدى المحافظون الجدد، اليمين القانونية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، اليوم الخميس، وهي الحركة التي يترقبها المواطنون منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد نهاية مارس الماضي، والتي فاز فيها السيسي بولاية رئاسية ثانية، وتشير الأنباء إلى تغيير 21 محافظًا والإبقاء على 6 في مناصبهم.