قالت يوريكو كويكي، محافظ العاصمة اليابانية طوكيو، إنها أثناء فترة إقامتها في مصر حضرت حرب أكتوبر المجيدة، وشاهدت كيف كان يتعامل المصريين وقتها، بمشاعرهم الدافئة وإحساسهم الرائع.

وأضافت "كويكي"، خلال لقاء لها مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مع الإعلامي أحمد فايق، أنها حضرت في مصر أيضا أثناء فترة الازدحام الشديد في المرور، مؤكدة أن "عدم اتباع قواعد المرور في مصر، يمكن أن يكون شيئا خطيرا جدا".

ولفتت إلى أنها تشرفت بتكوين صداقات كثيرة مع المصريين في مختلف المستويات، ولديها ذكريات كثيرة مع المصريين، متابعة: "كانوا دايما بيعزموني في البيت على ملوخية وطعمية، وكفتةِ، وشوربة وغيرها كتير من الأكلات المصرية".

وأردفت بأنها عادت بعد ذلك إلى اليابان وعملت كصحفية، بعد ذلك انتقلت إلى العمل السياسي، موضحا أنها تقلدت عدة مناصب مهمة في اليابان مثل وزيرة البيئة، ووزيرة الدفاع، وتقلدت منصب محافظ طوكيو من عام تقريبا.

وأوضحت أن جهدها في الفترة الحالية منصب على الاستعدادات الخاصة بأولمبياد 2020 والمقامة في اليابان، وكيفية نجاحها، مشيرة إلى أن الرياضة في مصر مزدهرة جدا، وأنهم يتطلعون لاستقبال عدد كبير من الرياضيين المصريين في الأولمبياد.

واستشهدت المحافظ بمثال على التعاون الرياضي بين مصر واليابان، وهو أنهم أرسلوا بطلة جودو من الحاصلات على الميداليات الأولمبية والتي قامت بتدريب لاعبات ولاعبين جودو مصريين.