قالت يوريكو كويكي محافظ مدينة طوكيو اليابانية، إن القاهرة وطوكيو متشابهتان في ارتفاع كثافة السكان وأيضا في حالة المرور، فالمرور في مصر صعب للغاية واحترام المرور خلال الزحام صعب جدا.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "دي إم سي"، "في اليابان بنتعلم كيفية احترام قواعد المرور في المدرسة، ولو معملناش كدا هنتعرض للخطر ومهم إننا نحترم القواعد".

وتابعت: "إحنا بنتعلم نظام المرور من مرحلة الطفولة لأننا بنعتبره من الركائز الأساسية في المجتمع، وبالنسبة للقمامة صعب تشوفها في شوارع اليابان ودا بسبب التعليم اللي بفضله محدش بيرمي حاجة في الشوارع مع إن طوكيو مفيهاش صناديق قمامة وبيحتفظ الجميع بقمامته لحين عودته لمنزله".