أعلن المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر للتثقيف العمالي، عن تنظيم أمسية ثقافية في منتصف سبتمبر المقبل بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

وقال الفقي لـ"الوطن"، إن الاحتفالية برعاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالعاون مع النقابة العامة للصناعات الهندسية، مضيفًا: "من المنتظر أن يحضر الحفل الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والوزير أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتابع: "الاحتفالية تأتي في إطار النشاطات التي يقوم بها الاتحاد العام مع بداية دورة نقابية جديدة 2018-2022".