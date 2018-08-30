أشاد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بالجولة الخارجية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي بدأت اليوم بزيارته للبحرين وتنتهي في أوزبكستان، موضحًا أن تلك الجولة في منتهى الأهمية حيث تدعم العلاقات بين مصر والبحرين والصين وأوزبكستان وكل الدول التي يقوم الرئيس بزيارتها.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي سيناقش عدة ملفات مهمة في البحرين أهمها تنشيط السياحة العربية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن زيارة السيسي لأوزبكستان هي الأولى في تاريخ البلدين، وستدعم تلك الزيارة عملية التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان.

وأشار إلى أنه من الممكن قيام مصر بتدعيم الصندوق السيادي البحريني لمجموعة من المشروعات تحددها الدولة، حيث إنه من الضروري فتح ملفات التجارة ودعمها وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى البحرين والتبادل التجاري بين البلدين.

وعن زيارة السيسي للصين، أكد أن زيارة الرئيس لها أهمية خاصة، حيث سيتم عقد مؤتمر "الصين إفريقيا" خلال فترة زيارة الرئيس، والذي يعتبر أحد أهم الفعاليات بين الصين وإفريقيا.