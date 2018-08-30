عقد الشيخ هاني عنتر السباعي، مدير عام الدعوة بأوقاف دمياط، اجتماعًا، اليوم، بقيادات الدعوة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية نائبًا عن فضيلة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف.

ووجه السباعي الشكر لكافة قيادات المديرية ومديري الإدارات على جهدهم في تجميع جلود الأضاحي وبيع الصكوك في الفترة السابقة بدون مخالفات، والتأكيد على بذل الجهد لمتابعة سير العمل الدعوى بكل دقة في المرحلة المقبلة.

كما شدد السباعي على عمل "بنر" لتوزيع لحوم الأضاحي ليتم وضعه في أماكن التوزيع وسيارات التوزيع وذلك بكل إدارة، وتحميل كل متكاسل المسؤولية، وتجهيز الأماكن التي سوف يجرى التوزيع فيها، وذلك بمعرفة مدير الإدارة والمفتشين وإمام المسجد الذي يتم التوزيع فيه مع مراعاة أن تصل اللحوم لمستحقيها مع وجوب احترام مشاعر الناس والحفاظ على كرامتهم.

وشدد السباعي على تقديم التقرير الشهري للمدارس العلمية والقرآنية مع تقديم مذكرة بوقت أداء المدرسة العلمية.