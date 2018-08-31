صرح الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن اللجنة الفنية المشكلة لوضع "آليات تطبيق النظام الجديد"، قد اجتمعت اليوم، برئاسة الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، والدكتورة دينا البرعي، مستشار الوزير للتقويم والامتحانات، وذلك لبحث آليات تطبيق النظام الجديد، بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي، للعام الدراسي الجديد 2018 /2019.

وأكد "حجازي" أن الهدف من الاجتماع، وضع آليات تطبيق النظام الجديد بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الثانوى، مشيرًا إلى أن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من المحاور، منها ما يلي:

1- بحث صياغة مقترح قرار وزاري بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الأول الابتدائي، والذى احتوى في بعض مواده على أن يتم بدء العمل بهذا النظام مع بداية العام الدراسى الجديد 2018 /2019.

2- تحديد المناهج الدراسية المقرر تطبيقها، ومن يقوم بتدريسها داخل الحجرات الدراسية.

3- التأكيد على عدم تطبيق أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف المقررات المتضمنة بهذا القرار المقترح، وعرضه على الوزير، لاعتماده.

وأضاف حجازي، أن اللجنة اتفقت أيضًا على إعداد صياغة قرار مقترح، ومناقشته في الاجتماع القادم خاص بمرحلة رياض الأطفال.

وبالنسبة لآليات تقييم الطلاب في الصف الأول الثانوي، فقد أكد حجازي أن اللجنة ناقشت كيفية تقييم الطلاب في ضوء النظام الجديد، وعدد التقييمات المحددة للطلاب في كل فصل دراسي، وآليات التطبيق.

وأعلن حجازي عن أنه في ضوء ما صدر من تكليفات باجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والذي عقد بتاريخ 16 أغسطس الجاري، فقد أجرت اللجنة مناقشة ودراسة لنظام التقييم بالصفوف الدراسية من الثاني الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، بما يراعي إعطاء وزن أكبر للمهام الفردية والجماعية والعروض الشفهية.

حضر الاجتماع أيضا، كل من، الدكتورة نيلي الزيات مستشار الوزير للطفولة المبكرة، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج، وياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتور حسن فارس، ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية.