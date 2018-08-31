فوجئ الإعلامي عبدالناصر زيدان، بدخول أحد العاملين ببرنامجه "كورة بلدنا"، على قناة "إل تي سي"، بصندوق هدايا مُهدى إلى مرتضى منصور من مالكة القناة سميرة الدغيدي لعرضه على الهواء.

وعرض "زيدان" ما احتواه البوكس وهو "طرحة نسائية" و"زجاجة مُطهر"، ورساله قالت فيها: "إنها أهدت الطرحة لمرتضى منصور لأنها تناسبه ردًا على البذاءات التي يطلقها على الهواء ويتلفظها لسانه بجانب تصرفاته غير الأخلاقية".

وتابعت في رسالتها: "مرتضى منصور يعيش في مجتمع خاص به، الطرحة قد تستر ما تبقى من أخلاق وقيم لديه إن وجدت، وزجاجه المطهر لتطهير لسانه".