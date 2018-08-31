السجيني عن تأخر إصدار "الإدارة المحلية": عبدالعال بريء.. القانون تقيل

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب أن توضع الإصلاحات الهيكلية في كافة مؤسسات وإدارات وأجهزة الدولة "موضع اهتمام"، موضحًا: "ورثنا جهازًا إداريًا فقيرًا ومترهلًا لأقصى درجة".

وعن تأخير صدور قانون الإدارة المحلية، قال السجيني، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، إن القانون "ثقيل"، لافتًا إلى أنه يتكون من 154 مادة تتضمن الممارسات السياسية وممارسة المجالس الرقابية لدورها والانتقال إلى اللا مركزية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداده منذ مايو 2017.

وشدد السجيني، أن الدكتور علي عبدالعال برئ من تأخير إصدار القانون، متابعًا: "من الرشد في الإدارة ألا نضع القانون، إلا عندما نتأكد من جاهزية المؤسسة أو الجهاز التنفيذي المنوط بتطبيقه".