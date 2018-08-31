رئيس "القابضة المعدنية": النيابة تحقق في خسائر شركة الحديد والصلب

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه وضعت خطة لإصلاح مسار ديون شركة الحديد والصلب، موضحًا أن خسائرها بلغت 3.5 مليار دولار.

وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت القرموطي"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي عبر فضائية "النهار": "السيسي مهتم للغاية بملف الشركة، ويعقد معنا اجتماعات بصفة دورية من أجل الإلمام بآخر التطورات".

وتابع: "نعمل على تشغيل المحولات والاستفادة من أصول الشركة، والوصول بفرن 4 إلى أقصى طاقة إنتاجية خلال 3 أشهر".

وهاجم رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الإدارة السابقة لشركة الحديد والصلب، قائلًا إن "الشركة عاشت مآسي في عهده وبلغت خسائر قُدرت بحوالي 4 مليارات جنيه".

وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى أن النيابة وجهات رقابية تحقق في خسائر الشركة في عهد الإدارة السابقة، متهمًا الرئيس السابق للشركة بنشر الأكاذيب والإدعاءات، مشددًا على أنه كان مكلفًا بإدارة الشركة لفترة مؤقتة، لكن "كذبه"، دفع نافع لاتخاذ إجراءات ضده.