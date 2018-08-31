نافع: لن نغلق الحديد والصلب.. مش هندمر أصولنا

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه لا نية على الإطلاق لغلق شركة الحديد والصلب، متابعا: "مش هندمر أصولنا نحن نريد أن نستثمر ونستغل 3 آلاف فدان بنيت عليها أرض الشركة، ونعمل على استغلال كافة الإمكانيات المتاحة".

وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت القرموطي"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي عبر فضائية "النهار"، أنه تم اتخاذ 3 مسارات من أجل التعامل مع منظومة ديون الشركة، البالغة حوالي 3.5 مليار دولار، موضحًا أن أولها رفع نسبة الخام في الحديد 62%، وثانيها تعظيم الاستفادة من فرني 3 و4، وثالثها تعظيم الاستفادة من الأصول والخردة غير المستغلة.

وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة لديها فرصة جيدة لاسترداد الكثير من خسائرها، مشيرًا إلى أنها واحدة من أنشط 5 شركات في البورصة، وهذا يعني أنها تحتوي على الكثير من الخيرات.