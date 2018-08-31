قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التشريعات والقوانين كافية لحماية حقوق الطفل المصري، مشددًا على أنها لا تحتاج لتعديلات.

وأضاف العليمي، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن "المادة المتعلقة برعاية الطفل هي الأطول في دستور 2014، وهي تتناول حقوق الطفل".

وتابع: "مصر وافقت على قوانين الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة، كما صدرت عدة أحكام قضائية تدعم وتحمي حقوق الأطفال من هم دون 18 عامًا".

وأكمل: "مصر أول من يحمي حقوق الطفل، ومجلس الوزراء عقد اجتماعًا للرد على ما تثيره بعض المنظمات الدولية بشأن انتهاك حقوق الطفل في مصر".