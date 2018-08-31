شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2018 حيث قلدهم القائد العام وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدّم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كل الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل.

ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين أمضوا حياتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفاني في أداء واجباتهم، ووهبوا أنفسهم لخدمه الوطن والدفاع عنه في أصعب الظروف.

وأكد أن القوات المسلحة تعاهد الله أن تظل بعطاء وتضحيات رجالها في سبيل مجده وعزته وفية للأمانة المقدسة التي كلفها الشعب بها، فليس من شرف يعلو على شرف الدفاع عن الوطن والذود عن مصالحه العليا، وأن رجال القوات المسلحة هم طليعة الشعب وقوى الدولة الشاملة في كل الأوقات والاتجاهات، وسيظلوا جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالتحلي بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف ويقين، ووجه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، مؤكدا أن الدفاع عن أمنها القومي واجب مقدس ومهمة سامية لاتهاون فيها.

وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة الصعاب والتحديات، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريما واحتفاء لما تحملته من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.