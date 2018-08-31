طالب الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، عمداء الكليات بضرورة الانتهاء من كل أعمال الصيانة وتجهيزات المعامل، وإعلان خطة الأنشطة الطلابية في بداية العام الجامعي الجديد.

وقال الكردي، خلال اجتماع مجلس الجامعة، أمس، إنه تم التنبيه على ضرورة تسهيل اجراءات التعامل مع الطلاب فيما يتعلق بالتسجيل ودفع المصروفات، وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني؛ لمنع تكدس الطلاب داخل الكليات.

وأضاف أنه يجب وجود فرق من القادة الاجتماعيين والجوالة والطلاب القدامى لاستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بكلياتهم، واعتمد المجلس دليل العلاقات الثقافية للجامعة للتعريف بجميع الاجراءات والقواعد الخاصة التي تختص بالإعارات والإجازات الخاصة.

وكرم المجلس الدكتور محمد كمال، والمهندس زكريا عطا الله، والمهندس إيهاب زكريا لتبرعهم بمبلغ مليون و250 ألف جنيه لترميم وتأهيل امتداد الدور الرابع والخامس بمستشفى طلبة الجامعة ويضم 16 غرفة و4 غرف كشف وغرف تمريض و5 أسرة بوحدة عناية القلب.