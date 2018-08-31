لقى طالب مقيم بمركز دمنهور بالبحيرة، مصرعه غرقا، اليوم الجمعة، أثناء استحمامه بمياه ترعة المحمودية، بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول "م ع" 16 سنة طالب ومقيم بقرية زاوية غزال بدائرة المركز، جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال نجل عم المتوفى "س س" 40 سنة ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء استحمام نجل عمه بمياه ترعة المحمودية أمام القرية محل إقامته، جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها للمستشفى، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وحرر المحضر اللازم، وجارٍي العرض على النيابة العامة.