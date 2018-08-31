أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة حملة لمناهضة التنمر في مدارس الجمهورية، تمهيدا لبداية العام الدراسي الجديد، بتمويل من الاتحاد الأوروبي "يونيسف" وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الحملة تهدف الحملة لرفع الوعي بمخاطر مشكلة التنمر ضد الأطفال كنمط من أنماط العنف والذي يتسبب في مشكلات نفسية للطفل، مشيرة إلى أن التنمر يعد أحد أسباب التعثر المدرسي والتسرب من التعليم نتيجة عزوف الطلبة عن الذهاب إلى المدرسة بسبب المضايقات التي تحدث بينهم، ويكون سببها أحد الأطفال المتنمرين.

وأضافت العشماوي، أن الطفل المتنمر يحتاج إلى دعم وتوجيه، حيث يكون في الغالب لديه مشكلة معينة في الأساس تؤدي به إلى حرصه على مضايقة أحد أقرانه لتعويض مشكلات نفسية لديه.

وذكرت العشماوي، أن الحملة تهدف أيضا إلى توعية الأهالي بمعنى ومضمون التنمر وكيفية مواجهته، حيث تتضمن الحملة إرشادات للآباء والأمهات عن كيفية مواجهة تلك الظاهرة السلبية، حيث تقدم الحملة حلول وإجابات حول ما يمكن القيام به من منظور التربية الإيجابية.

وأكدت العشماوي، أن هذه الحملة تعد استكمالا لحملة التنمر التي أطلقت في أبريل الماضي، والتي كانت تعمل على مواجهة ظاهرة التنمر الإلكتروني، مؤكدة أن تلك الحملة ستستمر لآخر سبتمبر المقبل، حيث يتم خلالها نشر عدد من المنشورات على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلا عن عدد من الإعلانات التليفزيونية والإذاعية.

ونوهت "العشماوي بتقديم خدمة المشورة التليفونية سواء للأطفال أو مقدمي الرعاية من خلال خط الساخن 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، وهو رقم تليفون مجاني من التليفون الأرضي، أو المشورة أيضا من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة أو صفحة خط نجدة الطفل.