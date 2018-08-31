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أعلنت الشرطة الهولندية إصابة شخصين في هجوم بسكين في محطة القطارات المركزية المزدحمة في أمستردام، صباح اليوم، وأن عناصرها أطلقوا النار على المهاجم المفترض، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وقال الشرطة في تغريدة على "تويتر"، "أطلقنا النار على مشتبه به بعد حادثة طعن في أمستردام سنترال ستيشن"، محطة القطارات المركزية في أمستردام، مؤكدة إخلاء المحطة وإغلاقها أمام كل رحلات القطارات، إلا أن الشرطة أصدرت بعد وقت قصير تحديثا للمعلومات وقالت إنه "ليس هناك" إخلاء تام وأغلقت منصتان فقط أمام الركاب.

وأكدت شرطة أمستردام، أن الجريحين والمهاجم المفترض نقلوا إلى المستشفى، مضيفة أن قطارات الترام التي تنطلق من أمام المحطة متوقفة، دون مزيد من التفاصيل.

ويستخدم نحو 250 ألف شخص محطة سنترال ستيشن يوميا، بحسب دليل سياحي لأمسترادام. وتقع المحطة في وسط المدينة التاريخي الذي تعبره القنوات المائية.