أكد المركز الإعلامي لمجلس ومدينة بئر العبد، أنه جرى تمديد العمل في بحيرة البردويل حتى نهاية العام الحالي.

وقال صابر غانم، مدير المركز الإعلامي في بئر العبد، إن أمجد الراعية، مدير الإدارة العامة لإدارة البردويل بشمال سيناء، أصدر تعليماته باستمرار العمل في بحيرة البردويل حتى نهاية العام الحالي، بعد انضباط الصيادين في عملية الصيد وعدم تجاوز التعليمات المقررة.

وقال نصرالله محمد نصرالله، رئيس مجلس ومدينة بئر العبد، إن عملية الصيد استئانفت بشكل طبيعي، بعد توقف دام 4 أشهر بحسب الهيئة العامة للبحيرة.

وأضاف نصرالله أن 5 مرافئ صيد بدأت العمل بعد توقف 48 ساعة، وهي أغزوان التلول النصر وبالوظة والسلام.

وكانت الإدارة العامة لبحيرة البردويل قد أعلنت عن إغلاق البحيرة أمام حركة الصيد يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وجاء في البيان الخاص بها: تقررغلق بحيرة البردويل يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك راحة للصيادين وحفاظا على المخزون السمكي ويتم السروح ابتداء من يوم السبت إلى يوم الأربعاء أسبوعيا.

وتوقف العمل مسبقا في بحيرة البردويل لمدة 150 يوما تزامن مع العملية الشاملة 2018م والحرب على الإرهاب، استانف مجددا بضوابط جديدة أهمها العمل من 6 صباحا حتى السادسة مساء ومنع أي تجاوزات قد تحدث في البحيرة، بحسب الهيئة الوطنية للصيد في الأول من الشهر الجاري.