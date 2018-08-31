نظمت مجلة bird in flight مسابقة للمصورين المحترفين في العالم، لإرسال صور خارج صندوق الأفكار التقليدية، ولا تدور المسابقة حول مشروعات الصور العامة، ولكن تسعى لاكتشاف طرق جديدة لحكي القصص عن طريق التصوير.

وتسمح المسابقة التعديل على الصور، واللغات المطلوبة هي الإنجليزية، وتنشر القائمة المختصة بالمصورين الذين اختيروا على موقع Bird in flight، ويتم إعلان الفائزين 1 نوفمبر.

وشروط المسابقة هي:

1) تقبل المسابقة مجموعات الصور الفوتوغرافية فقط من (5 : 12 صورة)، وإذا لزم الأمر يمكن للمتقدم اختيار رفع صيغة أخرى للملف مع الملف الأصلي "بشرط لا يزيد على 200 ميجابايت مجتمعة".

2) يمكن للمتقدمين من جميع دول العالم المشاركة.

3) يمكن للمشاركين التقدم أكثر من مرة.

4) تُقبل الصور التي تزيد حجمها عن 5 ميجابايت، بصيغة jpg أو png 24.

5) يجب أن تكون حقوق نشر الصور والملفات ملك لصاحب الطلب "أو يجب الحصول على حق النشر بطريقة قانونية".

6) رسوم الاستمارة 10 يورو.

للمشاركة املأ الاستمارة، من هنا.

والجوائز هي 2000 يورو، ويتم اختيار فائز واحد من قبل لجنة التحكيم من بين 10 مشتركين يتم تصفيتهم، وكاميرا Panasonic Lumix G9، جائزة نتيجة للتصويت الذي يجري من قبل قراء موقع Bird in Flight لـ 30 مصور فوتوغرافي مشارك.