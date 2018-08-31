تفقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اليوم، الخدمات الأمنية الخاصة بالمسجد الأحمدي وشوارع طنطا، وذلك للوقف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة، حيث استمع للمواطنين وشكواهم، وطالب بحلها على الفور.

ووجه مدير أمن الغربية، الضباط والأفراد بالخدمات بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أية اعتداءات.

وشدد حسونة، على ضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ومتابعة كاميرات المراقبة، وعمل الحرم الأمن ومنع وقوف السيارات بجوار الخدمات الامنية، إضافة إلى توسيع دائرة الاشتباه، وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب المصري.