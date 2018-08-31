تفقد اللواء محمد حسين شحاتة، مدير أمن الإسماعيلية، عددا من شوارع المحافظة للتأكد من تفعيل الخدمات الأمنية والاطمئنان على التواجد الأمني وفقا لخطة التأمين والمتابعة الخاصة بالمديرية، حيث بدأ شحاتة عودته للعمل بعد إجازة تأدية شعائر فريضة الحج، بالمرور على الكنائس وتفقد الخدمات الأمنية.

وشملت جولة مدير الأمن، كل من دور العبادة وكنائس الفرنساوي، ماري جرجس، الأنبا بولا، مؤكدا على جموع الضباط حسن اليقظة والتمشيط المستمر لمحيط الكنائس والشوارع المجاورة.

كما تفقد شحاتة شوارع الثلاثيني، سعد زغلول، التحرير، عرابي، ومنطقة سوق جمعة، مشددا على جموع البائعين وأصحاب المحلات الحفاظ على الشوارع والأرصفة المواجهة للمحال بعدم الإشغالات والحفاظ على حق المواطن في العبور والانتظار.

كما التقى شحاتة عدد من الأهالي والمواطنين واطمئن منهم على التواجد الأمني بينهم، فيما وجه المواطنين عبارات الود والمحبة لمدير الأمن بعودته من الحج وتواجده مجددا بينهم قائلين حج مبرور وذنب مغفور وعود أحمد.

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