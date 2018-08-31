أعلنت جامعة القاهرة، أن المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2018-2019، ستكون إلكترونيا من خلال الفيزا التي سيتسلمها الطالب من مندوبي البنوك بالكليات أو خلال الكشف الطبي أو عن طريق الدفع من خلال خدمة فوري في المنافذ المختلفة، وأعدت الجامعة فيديوجراف يوضح للطلاب خطوات الدفع الإلكتروني.

وأشارت الجامعة، إلى أن خطوات دفع المصروفات الدراسية من خلال البنوك وخدمة فوري عبر الخطوات التالية:

أولا: لكل طالب مستجد بطاقة بنكية يتسلمها مجانا يوم الكشف الطبي الخاص به.

ثانيا: يمكن للطالب القيام بعمل إيداع بقيمة المصروفات الدراسية من خلال الماكينات الخاصة بالبنك (ATM) التي تتوفر بها خدمة الإيداع النقدي أو عن طريق أحد فروع البنك.

ثالثا: يتوجه الطالب إلى مكتب شئون الطلاب بالكلية، لسداد المصروفات بالبطاقة البنكية، التي جرى إيداع المصروفات بها باستخدام كود الطالب الخاص به.

رابعا: تأكد من صحة بياناتك قبل الدفع، الاسم والكلية والفرقة وقيمة المصروفات.

خامسا: علي الطالب الاحتفاظ بإيصال السداد.

وأرشدت الجامعة، الطلاب بأنه في حالة حدوث مشكلة عند الدفع، يمكن التواصل عن طريق أحد الوسائل التالية.

1- البريد الإلكتروني support@ckes.cu.edu.eg

2- العنوان مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمدينة الجامعية للطلاب بجوار المسرح.