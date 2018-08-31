أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الجمعة، أن عدد الذين تأكدت إصابتهم بداء الكوليرا بلغ 74 حالة في ست مناطق، منذ ظوره في بداية أغسطس 2018.

وجاء في بيان لوزارة الصحة أنه "لغاية 30 أغسطس سجلت 74 حالة إصابة بداء الكوليرا مؤكدة وأن 132 مريضا غادروا المستشفى بعد شفائهم".

وبات الداء محصورا في ولاية البليدة الواقعة على بعد 50 كلم جنوب العاصمة الجزائرية، التي بلغ عدد الإصابات المؤكدة فيها 39 حالة، بحسب البيان.

أما في العاصمة فجرى تسجيل 15 حالة كلها في المناطق القريبة من البليدة بحسب تصريح سابق لمدير مستشفى بوفاريك رضا دغبوش.

ونفس عدد الحالات 15 سجلت من ولاية تيبازة (70 كلم غرب الجزائر) حيث ردمت السلطات منبع ماء اثبتت التحاليل اته ملوث ببكتيريا الكوليرا.

وبقية الحالات تم تسجيلها في البويرة (100 كلم جنوب شرق الحزائر) بثلاث حالات والمدية(90 كلم جنوب غرب) بحالة واحد وكذلك عين الدفلى الواقعة على بعد 145 كلم جنوب غرب العاصمة.

وأكدت وزارة الصحة أن مريضي المدية وعين الدفلى أصيبا خلال زيارتهم للبليدة.

وتسببت عدوى الكوليرا منذ عودة ظهورها لأول مرة منذ 22 سنة في مقتل شخصين كانا في مستشفى بوفاريك.

يشار إلى أن الكوليرا هي عبارة عن عدوى معوية حادة تنجم عن تناول طعام أو مياه ملوثة تسبب قوّة الإسهال والقيء ويمكن أن تؤدي إلى الجفاف الشديد والموت في غياب العلاج الفوري.

وإضافة إلى منبع المياه في تيبازة يشتبه معهد باستور بالجزائر في تلوث خضر وفواكه، خاصة البطيخ، تم استهلاكها دون غسلها.