ألقت الأجهزة الأمنية في الشرقية، القبض على شاب متهم بقتل معلم بالمعاش بسبب خلافات مالية.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي مركز شرطة مشتول السوق، بلاغًا بالعثور على "سليمان. ال. س. ص"، 60 عامًا، معلم بالمعاش، مقتولًا وموثق بالحبال داخل مسكنة بقرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي، بفرع الجنوب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عمرو. إ. ال"، 28 عامًا، ومقيم بذات القرية، بدافع الانتقام من المجني عليه في خلافات بينهم.

وجار تحرير المحضر اللازم .