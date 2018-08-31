منذ 58 دقيقة

منذ 58 دقيقة

نشرت الراقصة دينا، فيديو للفنانة ناهد السباعي، أثناء عقد قرانها بمسجد محمد علي بالقلعة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأتها قائلة: "ألف مبروك حبيبتي.. يارب تتهني".