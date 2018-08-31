قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المقرر أن يتم نقل مقر وزارة المالية إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الحي الحكومي ضمن خطة الدولة للانتقال بمباني الوزارات إلى المدينة الجديدة، وذلك قبل نهاية عام 2019.

وأضاف "معيط" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، في ختام نقاشات واجتماعات استمرت يومين، لصياغة الخطة الاستراتيجية، إن هناك تنسيق الكامل بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في إطار التناغم بين طرفي السياستين المالية والنقدية، مؤكدًا أن تصريح الكشف عن الحسابات البنكية لصالح مصلحة الضرائب فُهم بشكل خاطئ.

وأكد معيط، أن وزارة المالية تستهدف إحداث نقلة فى الأداء الخاص بالوزارة واستراتيجية التعامل مع كافة أجهزة وقطاعات الدولة، قائلا: "هدفنا وزارة مالية على غرار وزارات المالية فى الدول المتقدمة"، مؤكدًا على أهمية تحقيق هدف زيادة تنافسية المنتج المصري داخل مصر أولا في مرحلة تسبق المنافسة فى الأسواق العالمية، من حيث رفع مستوى الجودة والسعر المناسب.