يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، غداً، اجتماعا مغلقا لبحث آخر مستجدات اختيار مجالس إدارات المؤسسات التابعة للاتحاد العام، وهي "المؤسسة الاجتماعية، المؤسسة الثقافية، المؤسسة السياحية (قرية الأحلام).

ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع غدا بنتيجة توافقية حاسمة حول مصير مجال إدارات هذه المؤسسات، ومن المحتمل أن يتم التصويت من قبل مجلس إدارة الاتحاد العام على منصب المدير التنفيذي لقرية الأحلام، لصالح اثنين من قيادات عمال مصر، وهما محمد سالم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، المدير التنفيذي الحالي للقرية، والمهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية.

يأتي هذا في حين حسم مقعد المؤسسة الاجتماعية، للنائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ليحتفظ بمنصبه كمدير تنفيذي للمؤسسة، بينما لاتزال الأمور غير واضحة بالنسبة للمؤسسة الثقافية ما إذا كان سيستمر منصب المفوض العام، أم العودة لنظام المدير المالي وآخر إداري.