واصلت مديرية الشباب والرياضة في دمياط، برئاسة علاء جاد، تقديم الخدمات والرعاية الطبية للمواطنين بالتعاون مع أكاديمية طب المنصورة للعيون والليزك.

وجرى تقديم الخدمات في قرية شرباص "مركز شباب شرباص" دائرة مركز فارسكور.