بعد إغلاقه.. 10 معلومات عن مطار طرابلس الدولي

قال متحدث باسم الخطوط الجوية الليبية إن السلطات أغلقت مطار طرابلس، اليوم، بعد إطلاق بعض الصواريخ تجاهه، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال المتحدث: "دون الخوض في تفاصيل إنه سيتم تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة على بعد 190 كيلومترًا شرقي طرابلس".

وتستعرض "الوطن" 10 معلومات عن مطار طرابلس الدولي.

1- يبعد عنها حوالي 34 كيلومترًا، ويقع المطار بالتحديد في منطقة "قصر بن غشير"، وكان المطار مركز عمليات شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الجوية الأفريقية وشركة طيران البراق.

2- انشأه الإيطاليون سنة 1934 كمطار عسكري وأطلقوا عليه اسم مطار سلاح الجو الإيطالي.

3- وسعه الحاكم العسكري الإيطالي الليبي "إيتالو بالبو" سنة 1938 وأطلق عليه اسم مطار طرابلس قلعة بينيتو.

4- خلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام المطار من طرف القوات الجوية البريطانية وأطلق عليه قلعة بينيتو.

5- في عام 1952 تم تغيير اسم المطار إلى "RAF Idris"، خلال الفترة ما بين 1950 و 1960 كان المطار يسمى "مطار إدريس الدولي".

6- أغلق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المطار من مارس 2011 إلى أكتوبر 2011 لإقامة منطقة ممنوعة الطيران فوق ليبيا.

7- سيطرت كتائب الزنتان على المطار في 21 اغسطس 2011، وتم فتح المطار من جديد في 11 أكتوبر 2011.

8- تقرر إيقاف العمل بمطار طرابلس العالمي نظرًا للقصف والاضرار الكبيرة التي تعرض لها نتيجة للاعمال العسكريه التى تعرض لها المطار في عام 2014 عندما اشتبكت قوات فجر ليبيا مع الزنتان التى تفرض سيطرتها على المطار.

9- يتكون مبنى الركاب من 5 طوابق وبمساحة إجمالية تقدر بحوالي 33000 متر مربع.

10- عام 2007 أعلنت الحكومة الليبية عن مشروع تجديد وتوسعة المطار.