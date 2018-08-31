شدد الدكتور محمود الصاوي، وكيل كلية الدعوة بجامعة الأزهر، على ضرورة الاعتناء بالثقافة الشعبية والأدب الشعبي وفِي صدارته الأمثال الشعبية، وأنها تمثل المخزون الثقافي والقيمي للمجتمع المصري مع منظومة الادب الشعبي من الأغاني الشعبية والموال والنكتة المصرية والأساطير والألغاز.

وقال الصاوي، في الندوة التي عقدت بساقية الصاوي، إن الأمثال الشعبية المصرية مثل العقاقير الموجودة بالصيدليات وأنه يصرف منها لكل حالة مايناسبها وأنها تحتاج الي عمليات فرز وغربلة.

أوضح أنه لتعظيم الانتفاع بها لا بد أن تؤدي دورها الرائد في الحفاظ على منظومة القيم والمعايير والأخلاقيات المجتمعية في مصر، مع ضرورة الحفاظ علي الهوية المصرية الثقافية للمجتمع، التي تتعرض لتهديدات عديدة منها مايتعلق بهيمنة الثقافات الأجنبية ومنها مايتعلق بانصراف الأجيال المعاصرة عن الانتفاع بهذه الأمثال ومخزونها القيمي بحثا عن الثقافات الاجنبية التي لاتعكس هوية المصريين وعاداتهم وتقاليدهم.

وتابع قائلا، إنه حتى وإن وجدت بعض الأمثال التي تحمل رؤى سلبية فإنه لايجوز حذفها وإقصاءها ومنعها من التداول، فهذا اعتداء علي التراث، لكن يمكن بيان مافيها من وجهات نظر مختلفة ومخالفة للقيم والاعراف المصرية ومن شأنها أن تضر النسيج المجتمعي واللحمة الوطنية وتقويمها.